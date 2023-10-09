BÜYÜKÇEKMECE'de polis memurunu şehit eden şüpheli, suç makinesi çıktı - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de polis memurunu şehit eden şüpheli, suç makinesi çıktı

BÜYÜKÇEKMECE\'de polis memurunu şehit eden şüpheli, suç makinesi çıktı
Son Güncelleme: 09.10.2023 12:44

BÜYÜKÇEKMECE'de polis memuru Cihat Ermiş'i tabancayla vurarak şehit eden 20 yaşındaki şüpheli Muhammet Berke Çorak'ın adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE'de polis memuru Cihat Ermiş'i tabancayla vurarak şehit eden 20 yaşındaki şüpheli Muhammet Berke Çorak'ın adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. İlk suçunu 2017 yılında işleyen Çorak'ın uyuşturucu, gasp yaralama, hırsızlık gibi suçlardan 32 kaydı olduğu belirlendi.

Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit ettikten sonra yakalanan  Muhammet Berke Çorak'ın, Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu devam ediyor. Yapılan soruşturmada 20 yaşındaki  Muhammet Berke Çorak'ın adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Polis kayıtlarına göre polise 39 kez geliş kaydı bulunan  Muhammet Berke Çorak'ın 7 olayda mağdur olarak ifadesinin aldığı, 32 olayda ise şüpheli olduğu belirlendi. İlk suçunu henüz 14 yaşındayken 2017 yılında hırsızlık yaparak işlediği tespit edilen saldırganın daha sonra kasten yaralama suçundan 8 kez, uyuşturucu bulundurmak suçundan 12 kez, ateşli silah bulundurmak suçundan 5 kez, taksirle yaralama suçundan 1 kez, hırsızlık suçundan 3 kez, motosiklet hırsızlığı suçundan 1 kez, tehdit suçundan 1 kez ve gasp suçundan 1 kez gözaltına alındığı belirlendi. Şüphelinin genç yaşına rağmen toplam 32 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin yapılan ilk sorgusunda gelenlerin hasımları olduğunu sandığını bu nedenle kapının arkasından ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Yetkililer şüphelinin sorgusuna devam edildiğini yarın adliyeye çıkmasının beklendiğini söylediler.

Kaynak: DHA

Suç, Güncel, Son Dakika

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