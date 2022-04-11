Büyükçekmece'de polis vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de polis vatandaşlarla buluştu

11.04.2022 09:28

Büyükçekmece'de polis vatandaşlarla buluştuİSTANBUL Büyükçekmece'de 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri sahilde açtığı stantta vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Büyükçekmece'de polis vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL Büyükçekmece'de 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri sahilde açtığı stantta vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahilde bir stant kurdu. Kurulan stantta ilçede görevli polis memurları vatandaşlara broşür dağıttı. Polis vatandaşlara çeşitli konular hakkında da bilgilendirme de bulundu.

Büyükçekmece'de polis vatandaşlarla buluştu
Büyükçekmece'de polis vatandaşlarla buluştu
Büyükçekmece'de polis vatandaşlarla buluştu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de polis vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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