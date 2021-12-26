Büyükçekmece'de polisin şüphe üzerinde durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de denetim yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdukları araçtan uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuyla ilgili Büyükçekmece'de denetim yaptı. 23 Aralık tarihinde Büyükçekmece Güzelce Mahallesinde, motorize ekiplerin gerçekleştirdiği denetimde, durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan şüpheli İ.Ş.'nin yapılan üst aramasında 6 parça halinde toplamda, 221.75 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan ve hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan işlem yapılan İ.Ş., işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 Aralık'ta sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.