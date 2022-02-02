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Büyükçekmece'de polisten boş arazide helikopter destekli arama - Son Dakika

Büyükçekmece'de polisten boş arazide helikopter destekli arama

02.02.2022 05:38

Büyükçekmece'de polisten boş arazide helikopter destekli arama Büyükçekmece'de akşam saatlerinde boş bir arazide helikopter destekli bir arama yapıldı.

Büyükçekmece'de polisten boş arazide helikopter destekli arama

İSTANBUL - Büyükçekmece'de akşam saatlerinde boş bir arazide helikopter destekli bir arama yapıldı. Aramanın detayları bilinmezken, polis ekipleri tarafından söz konusu boş arazide geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Şehit Celal Madendere Caddesi ve Yücedağı Caddesi kesişiminde bulunan boş bir arazide polis ekipleri helikopter destekli arama yaptı. Aramanın ilk anlarında iş makinelerinin ve ambulansın hazır bulunduğu öğrenildi. Aramanın detayları bilinmezken, arazinin çevresinde polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Büyükçekmece'de polisten boş arazide helikopter destekli arama
Büyükçekmece'de polisten boş arazide helikopter destekli arama
Büyükçekmece'de polisten boş arazide helikopter destekli arama

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Büyükçekmece, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de polisten boş arazide helikopter destekli arama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de polisten boş arazide helikopter destekli arama - Son Dakika
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