Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre olay Büyükçekmece sahilinde dün yaşandı. Sahilde bulunan işletme sahibi, denize giren vatandaşları gürültü nedeniyle uyardı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla denize giren vatandaşlara saldıran restoran çalışanları kameraya yansıdı. Bazı vatandaşların saldırıdan kaçmak için denize atladıkları görüldü.

Büyükçekmece 'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı

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