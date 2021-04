Büyükçekmece'de risk taşıyan 2 bina yıkıldı - Son Dakika

Büyükçekmece'de beklenen Marmara depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Atatürk Mahallesi'nde riskli olduğu tespit edilen 2 blok, 5 kat ve 24 bağımsız bölümün yıkımı kentsel dönüşüm projesi kapsamında belediye ekiplerinin gözetiminde gerçekleşti.

İstanbul'da beklenen depremde en çok etkilenecek ilçeler arasında yer alan Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımlar hızla devam ederken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, evlerinin yıkımı izleyen vatandaşlar ile birlikte yıkım bölgesindeydi. Beklenen İstanbul depremi için zamanın daraldığını ve bu konuda vatandaşlara da önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Başkan Akgün, Büyükçekmece'de bugüne kadar 26 bin konutun yıkılarak yenilendiğini açıkladı.

"Büyükçekmece'yi yeniden kuruyoruz"

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ilçede yürütülen deprem hazırlıkları konusunda şunları söyledi: "Hepimizin korkusu olan Marmara depreminin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Büyükçekmece Belediyesi olarak vatandaş, belediye, müteahhit üçgeninden bütün gücümüzle olası depremde yıkılacak can ve mal kaybına sebebiyet verecek binaları, siteleri yıkmaya devam ediyoruz. Her hafta iki, üç blok yıkıyoruz. Bugüne kadar 26 bin konut yeniledik. Önümüzdeki üç yıl içerisinde yüzde yüz yıkılabilecek veya olası büyük depremde büyük zarar görecek binaları yıkımları tamamlamış olacağız. Yerinde kentsel dönüşümü büyük çapta tamamlamış olacağız. Bizim ricamız vatandaşımız bize katkı sağlamasıdır. Evlerini, binalarını bir an önce ölçtürmek, testlerini yaptırmak ve binalarının durumunu öğrenmek ve bizim yapmış olduğumuz çalışmalara ortak olarak bir an önce depreme hazır hale gelme noktasında müteahhit, belediye, vatandaş olarak bu işi çözmemiz gerekiyor. 1999 depremi sonrasında Türkiye çapında yenilemeyi en çok yapan belediye Büyükçekmece. Bunun sebebi de en büyük zararı görecek yerlerden birisi Büyükçekmece'dir. Aynı zamanda şehrimizin silueti değişiyor. Altyapı donanımları, yollar değişiyor. Büyükçekmece'yi yeniden kuruyoruz diyebilirim."

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımları yerinde izleyen vatandaşlar artık hasarlı evlerinde korkarak yaşamayacakları için mutlu olduklarını kaydetti.

Vatandaşlardan Uğur Altay; "Büyükçekmece'de 35 senedir balıkçılık yapıyorum. Şu an bina 40 senelik. Depremden dolayı da kentsel dönüşüme girmesi gerektiğinden dolayı kentsel dönüşüme verdik. Buradan Büyükçekmece Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün'e de teşekkür ediyoruz" derken, Zerrin Uzun ise "33 yıldır burada yaşıyoruz. Uzun süredir burada oturuyorduk. Yeni bir eve kavuşacağımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL