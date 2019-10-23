Büyükçekmece'de risk taşıyan bin 200 bina yenilendi

Büyükçekmece'de son 5 yıl içinde bin 200 binada 15 bin konut yıkılarak yenilendi.

2014 yılından bu yana yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Büyükçekmece Belediyesi, vatandaş ve müteahhitlerle güç birliği yaparak, riskli yapıların yıkım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. 2014 yılında 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu'nu kapsamında yerinde yenileme çalışmalarını başlatan Büyükçekmece Belediyesi, 5 yıl içinde riskli bin 200 binadaki 15 bin konutun yıkılarak yenilenmesine öncü oldu. İlçe merkezinde 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre projelendirilmiş olan, proje tekniği, yapım tekniği, kullanılan malzeme, işçilik ve verilen mühendislik hizmetleri açısından günümüz teknolojisine göre yetersiz kalan yapılar yenileniyor. Risk arz eden yapıların dönüşümü konusunda vatandaşları bilgilendirerek, gerekli desteğin verildiği belirtildi. Geçmiş yönetmeliklere göre projelendirilmiş bu yapılar kentsel dönüşüm projeleri ile projelendirilerek depreme dayanıklı, kaliteli malzeme ve her aşamasında bilimsel ve doğru denetimle yapılmış olan çağdaş yaşam alanlarına dönüştürülüyor.

"5 YIL İÇERİSİNDE 15 BİN KONUT YIKILARAK YENİLENDİ"

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Yaklaşan deprem öncesi can ve mal emniyeti açısından binaların teknik çalışmaları mutlaka yaptırılmalıdır. Deprem değil binalar öldürür gerçeğinden yola çıkarak bizde Büyükçekmece Belediyesi olarak halkımızın güvenli ve gönül rahatlığı içinde yaşayabilecekleri yapılara kavuşmaları için her türlü kolaylık ve desteği sağlıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızdan talep gelmesi durumunda toplantılar düzenleyerek, kendilerini kentsel dönüşüm sürecinin nasıl işlediği hakkında bilgilendiriyoruz. Bu kapsamda son 5 yıl içerisinde 15 bin konut yıkılarak yenilendi" ifadesini kullandı.

(İHA)