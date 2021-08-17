Üye Girişi
Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor - Son Dakika

Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor

17.08.2021 11:48
Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor, System.String[]

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında deprem riski taşıyan binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında deprem riski taşıyan binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında risk taşıdığı tespit edilen 19 Mayıs Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'nde bulunan 64 bağımsız bölümden oluşan yapıların yıkımı, belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

19 Mayıs Mahallesi, İstanbul Caddesi'ndeki 6 katlı 32 bağımsız bölümün yıkımının yapıldığı bölgede çalışmaları yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yetkililerden bilgi aldı.

Akgün, Marmara depreminin yıl dönümünü hatırlatarak, "17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızı tekrardan saygıyla anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Bugün 17 Ağustos 2021. Geldiğimiz nokta itibarıyla İstanbul'u depreme hazırlayamadık. 1999'dan sonra yapmış olduğumuz çalışmalarla Büyükçekmece'yi çok emin adımlarla depreme hazırlama yolunda büyük yollar kat ettik." diye konuştu.

Bugün 4 ayrı noktada 64 konut ve iş yerlerini yıktıklarını, bununla birlikte 33 binin üzerinde konutu yenilemiş olacaklarını söyleyen Akgün, "Büyükçekmece'yi depreme hazırlama noktasında aciliyet arz eden çok hızlı yıkılacak ayakta duramayacak binaların yıkımını aşağı yukarı gerçekleştirdik. Sadece Kumburgaz bölgesindeki binaları henüz yıkamadık çünkü onların imar planları Büyükşehir Belediye Meclisinde bekliyor. Çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Meclisinden çıktıktan sonra en büyük tehlike arz eden Kumburgaz sahilinde kumun üzerine denizin içerisinde yapılmış 8-9 katlı blokların yıkımının ardından Büyükçekmece'de vatandaşımızın depreme karşı can ve mal emniyeti sağlanmış olacaktır." dedi.

Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor
Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor
Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor
Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor
Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor

İstanbul Caddesi, geri dönüşüm, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı 12:20 Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı 12:07 Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı Esenyurt'ta ailesine bıçak çeken şahsı, komşuları sokak ortasında dövdü 11:56 Esenyurt'ta ailesine bıçak çeken şahsı, komşuları sokak ortasında dövdü
Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu 11:42 Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu Kötü kokuya dayanamayan komşular ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular 11:42 Kötü kokuya dayanamayan komşular ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı 11:14 Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı
ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi 10:40 ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti 09:31 Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti

Son Dakika Haberleri
12:21 Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli
12:20 Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı
12:09 Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi
12:07 Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı
11:42 Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı
11:41 Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu
11:36 Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık
11:21 Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Galatasaraylı oyuncu Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde
11:20 Dünyanın gündemine oturan CNN muhabiri ilk kez konuştu: Taliban'dan önce de başörtüsü takardım
11:14 Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı
Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli         
12:21
Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi         
12:10
Evinin balonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti Evinin balonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti         
12:01
4. doz aşı yaptıracaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin 4. doz aşı yaptıracaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin         
11:54
Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı         
11:42
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık         
11:37
Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi         
11:10
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı         
09:29
Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı         
08:42
Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu         
08:00
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
07:58
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz         
17:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 12:26:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement