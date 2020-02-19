Büyükçekmece'de riskli 2 bina daha yıkıldı - Son Dakika

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam edilen Büyükçekmece'de, riskli yapıların yıkım ve yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



Beklenen İstanbul depremi nedeniyle çalışmalarını hızlandıran Büyükçekmece Belediyesi, konut sahipleriyle birlikte riskli 2 binanın daha yıkımını gerçekleştirdi. Belediye-vatandaş işbirliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ederken yıkılan riskli yapıların yerini yeni ve güvenli yapılar alıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında Atatürk ve Kamiloba mahallelerindeki 2 riskli bina daha yıkıldı.



Büyükçekmece'de bugüne kadar 15 bin riskli konutun yıkılarak yenilendiğini açıklayan Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Özellikle 1999 depreminden önce yapılmış binaların olası depremde can ve mal güvenliğini sağlamak bakımından acilen yenilenmesi gerekiyor" dedi.



"Can ve mal güvenliğini sağlamakta kararlıyız"



Kentsel dönüşüm çalışmalarını yakından takip eden Başkan Akgün, ilçede dönüşümün hız kesmeden sürdüğünü belirterek, "Yıktığımız binalar beklenmekte olan büyük depremde hasar görecek riskli yapılar. 1999'dan sonra yapmış olduğumuz yoğun plan çalışması akabinde en eski binalardan başlayarak yaptığımız yıkımlar devam edecek. Büyükçekmece'yi depreme hazır hale getireceğiz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamakta kararlıyız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL