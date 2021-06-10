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Son dakika haberi: Büyükçekmece'de riskli 2 bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Büyükçekmece'de riskli 2 bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı

10.06.2021 13:41

Son dakika haberine göre Büyükçekmece'de riskli 2 bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de hiçbir vatandaşın depremde ölmesini istemiyoruz" Büyükçekmece'de, orta hasarlı 2 bina kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkıldı.

Büyükçekmece'de riskli 2 bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de hiçbir vatandaşın depremde ölmesini istemiyoruz"

İSTANBUL - Büyükçekmece'de, orta hasarlı 2 bina kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de hiçbir vatandaşın depremde ölmesini istemiyoruz" dedi.

İstanbul'da beklenen depremde en çok etkilenecek ilçeler arasında gösterilen Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm tüm hızıyla sürüyor. Atatürk Mahallesi'ndeki 2 bina, 4 kat ve 16 bağımsız bölümden oluşan orta hasarlı ve riskli yapının yıkımı kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıca mahalle sakinlerinin sorunlarını da yakından dinleyen Başkan Akgün, Tehlikeli olan 27 bin konut yenilendiğini belirtti.

"Vatandaşımız, müteahhit ve belediye üçgeni ile bu işi çözen örnek belediyeyiz"

Olası depremin etkilerini en aza indirmek için çalıştıklarını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Arkamızdaki bina 1987-89 senesinde site olarak yapıldı. Bölgemizdekiler genelde 1984 ve 1995 arasında siteler oluştu. O tarihteki teknolojiye göre denizden alınan kumla yapıldı. Demir, çimento yani inşaatta kullanılan malzemelerinin hiç birinin standardı aranan standartlara uygun değildi. Bugün deprem kapımızda biz pandemi başladığı günden itibaren en çok bina yıktığımız dönemi yaşadık. Vatandaşlarında evlerinde olmasını fırsat bilerek onlara rahatsızlık vermeden çok fazla yıkım gerçekleştirdik ve yıkım yapmaya devam ediyoruz. Sebebi ise deprem yıkacak ve öleceğiz. Deprem yıkıp öleceksek aklımızı kullanacağız" dedi.

"Tehlikeli olan 27 bin konut yenilendi"

2004'ten sonra ısrarla kentsel dönüşümü devam ettirdiklerini anlatan Başkan Akgün, "Türkiye 1999 depreminden sonra özellikle de 2004'ten sonra ısrarla kentsel dönüşümü devam ettiren planlarımızı ona göre revize eden vatandaşımızla, müteahhit ve belediye üçgeni ile bu işi çözen örnek belediyeyiz. Örnek alınması da gerekir ama benim derdim belediye sınırları içerisinde hiçbir vatandaşımın biraz sonra ya da yarın ya da 10 gün sonra olacak olan depremde ölmesini istemiyorum. Bu binaların insanı öldüreceğini biliyorum. Deprem olgusu var ve binaların insanları öldüreceğini biliyorsak o zaman yıkıp sağlam bina yapacağız. Biz Büyükçekmece'de eskimiş depremde yıkılma ihtimali olup insanları öldürecek binalarımızı yıkıp yenisini yapmaya devam ediyoruz. Tehlikeli olan 27 bin konut yenilendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Kumburgaz bölgesindeki sahilde yer alan tehlikeli binalar hariç şehir merkezinde yüzde 95 bitirmiş olacağız. Depremde herhangi bir sıkıntımızın olmayacağı bir noktaya geleceğiz" diye konuştu.

"Bir buçuk sene sonra yeni ve sağlıklı evlerimize kavuşuruz"

Zor süreçten geçtiklerini anlatan ev sahibi Filiz Sadıç, "Evet zor bir süreçti. İnsanları bugüne kadar ikna etmek için yöneticilerimizle çok uğraştık. Bu zor süreci atlattık ama asıl en önemli süreç yapım sürecine geliyor. Şu an her şey iyi gidiyor. Bir buçuk sene sonra inşallah yeni ve sağlıklı evlerimize kavuşuruz" ifadelerinde bulundu.

Son dakika haberi: Büyükçekmece'de riskli 2 bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Son dakika haberi: Büyükçekmece'de riskli 2 bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Son dakika haberi: Büyükçekmece'de riskli 2 bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Son dakika haberi: Büyükçekmece'de riskli 2 bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Son dakika haberi: Büyükçekmece'de riskli 2 bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Son dakika haberi: Büyükçekmece'de riskli 2 bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Son dakika haberi: Büyükçekmece'de riskli 2 bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Son dakika haberi: Büyükçekmece'de riskli 2 bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Son dakika haberi: Büyükçekmece'de riskli 2 bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Son dakika haberi: Büyükçekmece'de riskli 2 bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı

Büyükçekmece, geri dönüşüm, Deprem, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Büyükçekmece'de riskli 2 bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı - Son Dakika


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