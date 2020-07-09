Büyükçekmece'de riskli 8 katlı bina yıkıldı - Son Dakika

Büyükçekmece'de riskli 8 katlı bina yıkıldı

Büyükçekmece'de riskli olduğu tespit edilen 8 kat ve 14 bağımsız bölümden oluşan bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Büyükçekmece'de riskli olduğu tespit edilen 8 kat ve 14 bağımsız bölümden oluşan bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor

Büyükçekmece Belediyesi, yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını 2014'ten bu yana sürdürüyor. Bu kapsamda risk taşıyan yapıların dönüşümü konusunda vatandaş, belediye ve müteahhit iş birliği ile yıkım çalışmaları devam ediyor. Ekinoba Mahallesi'ndeki 8 kat ve 14 bağımsız bölümden oluşan riskli bina belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de yıkım alanına gelerek ekiplerden bilgiler aldı. Öte yandan 30 yaşında olduğu belirtilen binanın daha önce yaşanılan depremlerde hasar aldığı açıklandı. Yıkım çalışmalarının gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

"RİSKLİ BİNALARIN 3 YIL SONRA TAMAMINI YENİLEYECEĞİZ"

Yıkım gerçekleştiği alanda açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de bulunan 9 bin bina riskli olarak kabul edilmiş. 1999 depreminden önce yapılmış binaların eski deprem yönetmeliğine göre yapıldığını biliyoruz. Eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış çok sağlam güçlü binaları da yeni yönetmelikle mukayese ettiğimiz zaman bu da yıkılır diyoruz. Kumburgaz Sahili'ndeki 3-4 katlı binaları yenilediğimiz zaman bine yakın binayı yıktığımız zaman olası tehlikeleri tümüyle ortadan kaldırmış oluyoruz. Büyük depremde bizim vatandaşımızın burnu kanamaz. Bu binaların tamamını 3 yıl sonra tamamlayacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ GÖREVİNİ YAPMALIDIR"

İBB meclisinde Kumburgaz Sahili'ndeki riskli binaların yıkımı için 7 yıldır çaba sarf ettiğini söyleyen Akgün, "İstanbul Büyükşehir Meclisi'nden Kumburgaz planlarını çıkartamıyoruz. Kumburgaz Sahili'ndeki binalar yıkılacak çökecek diyoruz bu bölge planını çıkartın diyoruz. Yaklaşık 7 yıldan beri bunu istiyoruz. Mecliste bu tür planların çok hızlı çıkması gerektiğini defalarca anlatmamıza rağmen siyaset devreye giriyor. Yüksek kat, fazla inşaat istemiyoruz. Mevcut bina yıkılacak imar planına göre yenilenecek. İstanbul Büyükşehir Meclisi görevini yapmalıdır. İlçe belediye başkanları da tereddütsüz görevlerini yapmalıdır. Şuan Büykükçekmece'de 4 yerde yıkım var en az 5-6 yerde yıkıma hazır makineler oraya gidecek. Vatandaş, müteahhit, belediye iş birliğinde yıkımlarımıza devam ediyoruz. Deprem olsa en büyük can kaybımız Mimar Sinan, Celaliye, Kamiloba, sahilleri dediğimiz alanlarda olacaktır. Tüm dikkatleri buraya çekmek istiyorum. Pazartesi günü açılacak olan meclisten hızlı davranmasını ve buradaki insanların canlarını kurtarmasını istiyoruz. Vatandaş tedirgin bekliyor, bu süreci hızlandırmak için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Naci Görür hocamızın ifadeleri çok önemli deprem kapıdadır" diye konuştu.

(İHA)

Büyükçekmece, Kumburgaz, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de riskli 8 katlı bina yıkıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:38 3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme 00:16 Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon 21:28 Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek 19:24 Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 18:59:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmece'de riskli 8 katlı bina yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]