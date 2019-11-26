Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de riskli bina yıkıldı
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Büyükçekmece'de riskli bina yıkıldı

6 saat önce

Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Büyükçekmece'de yerinde dönüşüm adı altında deprem yönetmeliğine uymayan konutlardan 5 bloklu sitenin yıkımı gerçekleştirildi.

Büyükçekmece'de riskli bina yıkıldı, System.String[]

Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Büyükçekmece'de yerinde dönüşüm adı altında deprem yönetmeliğine uymayan konutlardan 5 bloklu sitenin yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım işlemleri havadan drone ile görüntülendi.


Silivri'de Marmara Denizi açıklarında 26 Eylül günü 5.8'lik korkutan deprem meydana gelmişti. Büyükçekmece Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 bloklu 36 daireli bir sitenin de yerinde dönüşümü için yıkımına başlandı. Binanın yıkımı için sabah erken saatlerden itibaren Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri ve ilgili ekipler hazır bulundu. Sokak yıkım tedbiri kapsamında trafiğe kapatılırken kepçe yardımı ile yapılan yıkım drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
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