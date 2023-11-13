Büyükçekmece\'de sağanak yağış sonrası site otoparkı su altında kaldı

Büyükçekmece'de sağanak yağışın ardından bir sitenin otoparkını su bastı. O anlar bir site sakininin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Pınartepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, gün boyu yağan yağmurun ardından site otoparkı sular içinde kaldı. Site sakinlerinin bir bölümü araçlarını dışarı çıkarırken, otoparkın belli kısımları ise şerit çekilerek kapatıldı. Otoparkta yaşananlar bir site sakininin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL