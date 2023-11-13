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Büyükçekmece'de sağanak yağış sonrası site otoparkı su altında kaldı - Son Dakika

Büyükçekmece'de sağanak yağış sonrası site otoparkı su altında kaldı

Büyükçekmece\'de sağanak yağış sonrası site otoparkı su altında kaldı
13.11.2023 20:01  - Güncelleme: 20:03

Büyükçekmece'de bir sitede meydana gelen sağanak yağış sonrası otopark sular altında kaldı. O anlar bir site sakininin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Büyükçekmece'de sağanak yağışın ardından bir sitenin otoparkını su bastı. O anlar bir site sakininin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Pınartepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, gün boyu yağan yağmurun ardından site otoparkı sular içinde kaldı. Site sakinlerinin bir bölümü araçlarını dışarı çıkarırken, otoparkın belli kısımları ise şerit çekilerek kapatıldı. Otoparkta yaşananlar bir site sakininin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Büyükçekmece'de sağanak yağış sonrası site otoparkı su altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de sağanak yağış sonrası site otoparkı su altında kaldı - Son Dakika
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