Büyükçekmece'de sahile vurmuş kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Büyükçekmece'de sahile vurmuş kadın cesedi bulundu
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Büyükçekmece'de sahile vurmuş bir kadın cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
Büyükçekmece'de sahile vurmuş bir kadın cesedi bulundu. Polisin ceset üzerinde incelemesi sürüyor.
Edinilen bilgilere göre sabah Büyükçekmece Güzelce sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda bir ceset gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, konuyla ilgili inceleme başlattı. Cinayetten şüphelenen polis ekiplerinin ceset üzerindeki incelemesi sürüyor. - İSTANBUL
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