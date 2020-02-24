Büyükçekmece'de sahile vurmuş kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de sahile vurmuş kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Büyükçekmece'de sahile vurmuş kadın cesedi bulundu

7 saat önce

Büyükçekmece'de sahile vurmuş bir kadın cesedi bulundu.

Büyükçekmece'de sahile vurmuş kadın cesedi bulundu, System.String[]

Büyükçekmece'de sahile vurmuş bir kadın cesedi bulundu. Polisin ceset üzerinde incelemesi sürüyor.


Edinilen bilgilere göre sabah Büyükçekmece Güzelce sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda bir ceset gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, konuyla ilgili inceleme başlattı. Cinayetten şüphelenen polis ekiplerinin ceset üzerindeki incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
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