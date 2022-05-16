BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

16.05.2022 16:18

BÜYÜKÇEKMECE'de sahte içki üretiminde kullanılmak üzere depolanmış 6 ton 400 litre etil alkol ele geçirildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de sahte içki üretiminde kullanılmak üzere depolanmış 6 ton 400 litre etil alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapan bir depoya baskın düzenledi. Baskında 6 ton 400 litre etil alkol, 7 plastik tank, 705 plastik bidon, 1 su aktarma motoru, 2 elektrik soğutma fanı, 2 hortum, 1 huni, 240 kapak ele geçirildi. Ekipler, sahte içki üretimi yapan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU
BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU
BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU
BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU
BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika


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