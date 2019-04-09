Büyükçekmece'de "Sahte Seçme" Operasyonu
54 dakika önce
Büyükçekmece'de sahte seçmen ve adres kaydırma iddiaları ile ilgili polis operasyon başlattı.
Büyükçekmece
'de sahte seçmen ve adres kaydırma iddiaları ile ilgili polis operasyon başlattı. Polis
soruşturma kapsamında birçok adrese baskın düzenledi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:36 Kaynak: İHA
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