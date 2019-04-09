Büyükçekmece'de "Sahte Seçmen" İddiaları İnceleniyor

Büyükçekmece'de seçim öncesi seçmenlerin ikamet kayıtlarını değiştirdikleri iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor.

Büyükçekmece'de seçim öncesi seçmenlerin ikamet kayıtlarını değiştirdikleri iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor.



Alınan bilgiye göre, ilçede seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı.



Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor.



Öte yandan söz konusu incelemeye ilişkin herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi.

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