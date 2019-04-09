Büyükçekmece'de "Sahte Seçmen" İncelemesi (6)
1 saat önce
Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis, adres kayıt incelemesi yapıyor.
Büyükçekmece
'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis, adres kayıt incelemesi yapıyor.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü
'nde toplanan polis ekipleri, seçim öncesi ilçeye adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığını kontrol ediyor. Emniyet kaynakları herhangi bir yakalama ya da gözaltına alma işleminin olmadığını kaydetti. AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:45 Kaynak: DHA
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