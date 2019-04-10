Büyükçekmece'de "Sahte Seçmen" İncelemesi Sürüyor (3)

BÜYÜKÇEKMECE'de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığı iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt kontrolü sürüyor.

BÜYÜKÇEKMECE'de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığı iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt kontrolü sürüyor.



Sahte seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapacak polisler bu sabah saatlerinde bir spor salonunda bir araya geldi. Ellerinde kontrol edilecek adreslerin yazılı olduğu kağıtlar bulunan polisler belirlenen adreslere çıktı. Polisler adreslerde tespitlerini sürdürürken Gürpınar Mahallesi'nde oturan Mehtap Ayşe Yıldız börek yaptığını belirterek polislere ikram etmek istedi. Polisler, Yıldız'ın ısrarı üzerine kurulan masada ikram edilen böreği yedi.



İlçede çok sayıda sahte seçmen kaydı bulunduğu iddiaları üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün de ilçe emniyet müdürlüğünde toplanan yaklaşık bin 500 polis ile adres kayıt kontrolü yapmıştı.



- İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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