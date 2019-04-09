Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de "Sahte Seçmen" Operasyonu

Büyükçekmece'de "Sahte Seçmen" Operasyonu

43 dakika önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - İstanbul DHABüyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - İstanbul DHA

Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, belirlenen adreslere giderek tespitler yapıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilere ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:35 Kaynak: DHA

Polis, Büyükçekmece, Güncel
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