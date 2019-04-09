Büyükçekmece'de Sahte Seçmen ve Adres Kaydırma İddiaları ile İlgili Polis Operasyon Başlattı.
39 dakika önce
Büyükçekmece'de sahte seçmen ve adres kaydırma iddiaları ile ilgili polis operasyon başlattı.
Büyükçekmece
'de sahte seçmen ve adres kaydırma iddiaları ile ilgili polis operasyon başlattı. Polis
soruşturma kapsamında birçok adrese baskın düzenledi - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:38 Kaynak: İHA
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