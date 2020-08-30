Büyükçekmece'de şanlı 30 Ağustos Zaferi'ne yakışan kutlama - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı kutlamaları kapsamında Büyükçekmece'de oluşturulan "Zafer Konvoyu" oldukça renkli ve anlamlı gösterilere sahne oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 98 yıl önce kazanılan şanlı zafer her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı.

Kutlamalara ilgi yoğun oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan Büyükçekmece'de kutlamalara ilgi yoğun oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ilk törenin ardından oluşturulan "Zafer Konvoyu" Büyükçekmece'nin mahallelerini gezerek, zafer bayramı coşkusunu daha da arttırdı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslenmiş onlarca aracın katılımıyla gerçekleştirilen "Zafer Konvoyu" balkon ve pencerelere çıkan 7'den 70'e her yaştan vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçe halkının zafer bayramını kutlarken vatandaşlara çok sayıda Türk bayrağı dağıtıldı.

Gün boyu devam eden konvoya araçlarıyla eşlik eden Büyükçekmeceliler ellerindeki Tük bayrakları ve üslerindeki Atatürk tişörtleriyle renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. - İSTANBUL