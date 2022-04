Büyükçekmece'de 'Savaş Mağduru Ukraynalı Çocuklar Sergisi'nin açılışı gerçekleşti - Son Dakika

İstanbul'daki Ukrayna Başkonsolosluğu ve Büyükçekmece Belediyesi'nin iş birliği ile yapılan 'Savaş Mağduru Ukraynalı Çocuklar Sergisi'nin açılışı dün gerçekleşti. Çocuklara armağan edilen bu bayramda, Ukrayna'daki çocukların katledilmesi ile ilgili konuyu gündeme getirerek dikkat çekmek istediklerini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, " Rusya'nın vahşice bir savaş sürdürmesini şiddetle kınıyoruz. Savaş askerler arasında olur. Top mermileriyle, havanlarla, füzelerle çocuklar öldürülmez" dedi.

23 Nisan Haftası'nda Ukrayna'da öldürülen çocuklara dikkat çekmek amacıyla hazırlanan 'Savaş Mağduru Ukraynalı Çocuklar Sergisi'nde, Rusya'nın yaklaşık 2 aydır Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın mağduru olan çocukların fotoğrafları ve barış çağrısı yapan çizimleri yer aldı. Ukrayna ve Türkiye Milli Marşı ile başlayan etkinlik açılış konuşmalarıyla devam etti ve iftar yemeği ile son buldu. Büyükçekmece Kervansaray Kurşunluhan'da gerçekleştirilen etkinliğe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ukrayna Başkonsolosu Roman Nedilsky ile eşi Liudmyla Nedilska ve çok sayıda davetli katıldı.

"208 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ, 368 ÇOCUK AĞIR YARALANDI"

Ukrayna'daki çocukların güvende olmadığını belirten Ukrayna Başkonsolosu Roman Nedilskyi, "Rusya'nın saldırısından dolayı 208 çocuk öldürüldü, 368 çocuk ağır yaralandı. Ukrayna halkı direnecek, savaşacak, topraklarını, evlerini, kadınlarını, çocuklarını savunacak ve biz bu savaşı kazanacağız. Çocuklar, güvenli, kendi evlerinde yaşamalı, anneli babalı büyümeli. Her devletin, her ailenin, her annenin ve babanın görevi budur ve biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. 23 Nisan Türkiye'de kutlanan büyük bir bayram, Bu vesileyle sayın Dr. Hasan Akgün ile ortaklaşa düzenlediğimiz çocuklara adanmış bir etkinliğimiz var. Biz bugün bu etkinlik ile savaşın çocuklara ne getirdiğini göstermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

23 Nisan'da Ukrayna'da katledilen çocuklara dikkat çekmek için sergi fikrini ortaya atan Roman Nedilskyi'nin eşi Liudmyla Nedilska ise Türk halkına ve çocuklara destek veren tüm insanlara teşekkür ederek, bugüne kadar Türkiye'den 100'den fazla TIR'ın Ukrayna'ya gittiğini, bu etkinliği yapmalarının bir diğer nedeninin de Türk halkına teşekkür etmek olduğunu söyledi.

BAŞKAN AKGÜN: RUSYA'NIN VAHŞİCE BİR SAVAŞ SÜRDÜRMESİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Hasan Akgün, bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102'nci yılının kutlandığını ayrıca bu günü Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk- dünya çocuklarına ve gençlerine armağan ettiğini vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Atatürk sayesinde sadece bizde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diye bir bayram oluşmuştur. Biz çocuklarımızla birlikte bu günü kutlarken bir taraftan da 21'inci asrın ilk çeyreğinde hemen burnumuzun dibinde Avrupa'nın kıyısında Rusya'nın Ukrayna'ya büyük bir güç kullanarak vahşi saldırıya girmesi gerçeğini de içimizde yaşıyoruz. Bu saldırı sonucu hepimiz ürperdik, kanımız dondu. Biz burada çocuklarımızla bu bayramı kutlarken bir taraftan da Ukrayna'daki durumu görüyoruz. 21'inci asırda çocuklar için daha güzel şeyler yapmamız gerektiğini konuşacakken bir bakıyoruz ki savaşta yüzlerce binlerce çocuk katlediliyor. Buna dünyanın dur demesi lazım. Biz de Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğuyla, çocuklara armağan edilen bu bayramda, Ukrayna'daki çocukların katledilmesi ile ilgili konuyu gündeme getirerek dikkat çekmek istedik. Rusya'nın vahşice bir savaş sürdürmesini şiddetle kınıyoruz. Biz savaşmayı bilen bir devletiz. Savaş askerler arasında olur. Top mermileriyle, havanlarla, füzelerle çocuklar öldürülmez. 21'inci asrın ilk çeyreğinde böyle bir vahşeti görmeyi hayal etmek bile mümkün değildi. Bizler birer dünya vatandaşı olarak aklımıza dahi gelmeyen böyle bir olayla karşı karşıya kaldık."