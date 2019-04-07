Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Seçimin İptaliyle İlgili Talebimiz Var"

Büyükçekmece'de Seçimin İptaliyle İlgili Talebimiz Var"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'de seçimin iptaliyle ilgili talepleri olduğunu bildirdi.

Büyükçekmece'de Seçimin İptaliyle İlgili Talebimiz Var
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'de seçimin iptaliyle ilgili talepleri olduğunu bildirdi.

Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükçekmece hariç, tüm oyların sayımına ilişkin talebimizi reddeden İl Seçim Kurulu kararlarına karşı bugün YSK'ye itiraz ettik. Büyükçekmece'de ise seçimin iptaliyle ilgili bir talebimiz var." ifadelerini kullandı.

Yavuz diğer bir paylaşımında ise İstanbul'un 4 ilçesinde ( Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy) tüm oylar, 2 ilçenin sadece ikinci ilçe seçim kurullarında (Kartal ve Ataşehir) oyların tamamı, kalan tüm ilçelerde sadece geçersiz oyların sayıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:51 Kaynak: AA

Twitter, Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Büyükçekmece, Güncel
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