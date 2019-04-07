Büyükçekmece'de Seçimin İptaliyle İlgili Talebimiz Var"
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'de seçimin iptaliyle ilgili talepleri olduğunu bildirdi.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, Büyükçekmece
'de seçimin iptaliyle ilgili talepleri olduğunu bildirdi.
Yavuz, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükçekmece hariç, tüm oyların sayımına ilişkin talebimizi reddeden İl Seçim Kurulu kararlarına karşı bugün YSK'ye itiraz ettik. Büyükçekmece'de ise seçimin iptaliyle ilgili bir talebimiz var." ifadelerini kullandı.
Yavuz diğer bir paylaşımında ise İstanbul
'un 4 ilçesinde ( Çatalca
, Silivri
, Maltepe
ve Çekmeköy
) tüm oylar, 2 ilçenin sadece ikinci ilçe seçim kurullarında (Kartal
ve Ataşehir
) oyların tamamı, kalan tüm ilçelerde sadece geçersiz oyların sayıldığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:51 Kaynak: AA
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