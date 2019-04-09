Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Seçmen Kaydı Bulunan Boş Daireler Görüntülenmişti

Büyükçekmece'de Seçmen Kaydı Bulunan Boş Daireler Görüntülenmişti

1 saat önce

İstanbul - BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇMEN KAYDI BULUNAN BOŞ DAİRELER GÖRÜNTÜLENMİŞTİ (havadan görüntülerle)(Tür: İstanbul)

İstanbul - BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇMEN KAYDI BULUNAN BOŞ DAİRELER GÖRÜNTÜLENMİŞTİ (havadan görüntülerle)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:29 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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