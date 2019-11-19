Büyükçekmece'de 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimleri öncesinde bazı vatandaşların adreslerini bilgi ve onayları dışında ikamete uygun olmayan yerlere taşıdıkları, bu konuda talimat verdikleri iddia edilen aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile yardımcılarının da olduğu 20 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Doğan ve Mehmet Özgür Samanlı ile tutuksuz 15 sanık ile avukatları katıldı. Müşteki olarak AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığını temsilen de bir avukat duruşmada hazır bulundu.

Tutuksuz sanık olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yurt dışında görevde olduğundan avukatı aracılığıyla duruşmaya mazeret dilekçesini sundu.

Sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasından sonra savunmalarının alınmasına geçildi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Osman Doğan, bir restoranda şef olduğunu belirterek, iki kişinin kimlik bilgilerini verdiği için suçlandığını ifade ederek, "Benimle birlikte zaman zaman 40-70 kişi çalışıyor. Böyle bir şey yapacak olsam daha fazla kişiyle yapardım. Bu kişilerin ikisi de oy kullanamayacak insanlardı. Biri 18 yaşından küçüktü, diğeri askere gidecekti." dedi.

İkametinin yurt dışında olduğunu, böyle bir şey yapacak olsa önce kendi ikametini Büyükçekmece'ye taşıyarak oy kullanacağını anlatan Doğan, 10 aydır tutuklu olduğunu ifade ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Mehmet Özgür Samanlı savunmasında, sahte olduğu iddia edilen beyannameleri kendisinin düzenlediğini hatırlamadığını, nüfusta vatandaşların beyanları doğrultusunda işlem yaptığını kaydetti.

Samanlı, 2006 yılında Büyükçekmece Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yaptığını, 2017 yılında yeni kimliklerin çıkmasından sonra kaymakamlık onayıyla kendisinin nüfusta görevlendirildiğini anlattı.

Sanık Samanlı, 175 beyannamenin sahte olduğu iddialarına ilişkin "Bu husus doğru değildir. Kimse bilgisinin dışında değişiklikten dolayı savcılığa ya da ilgili kuruma gitmemiştir. Tüm suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Sanıklardan Yusuf Akgün'ü Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ağabeyi, Arif Akgün'ü de başkanın yeğeni olmasından dolayı belediyede gördüğü için tanıdığını aktaran Samanlı, uzun zamandır belediyede çalıştığı için başkanın akrabalarından bir kısmını tanıdığını söyledi.

Savunma yapan tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, kimseyi yönlendirmediklerini, kimseye başkasının kimlik belgelerini vermediklerini kaydetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Osman Doğan'ın tahliyesine, diğer tutuklu sanık Mehmet Özgür Samanlı'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek, iki sanık hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına, savunması alınan sanıkların da duruşmalarda vareste tutulmasına karar verdi.

Suçtan zarar görme ihtimallerine binaen 175 kişi ile Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğüne duruşma gününün bildirilmesini kararlaştıran mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığının 17 Ocak 2019'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçe ekindeki listede Büyükçekmece sınırları içerisinde ikamet etmeyen bazı kişilerin ilçede kayıtlı göründüğünün belirtildiği anlatılıyor.

Adres taşıma yönündeki işlemlerin Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli sanık Mehmet Özgür Samanlı tarafından yapıldığı, sanığın Büyükçekmece Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yaparken yeni kimlik projesi kapsamında ilçe nüfus müdürlüğünde geçici olarak görevlendirildiği ve 12 Nisan 2017'de göreve başladığının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, soruşturmaya konu adreslerin bir kısmının boş, bir kısmının inşaat halinde olduğu, bazılarının ikamete uygun olmadığını, bazılarında ise başka kişilerin ikamet ettiğinin anlaşıldığı aktarılıyor.

İddianamede, 33 adresten 23'ünün arsa, 2'sinin çocuk parkı, birinin anaokulu, birinin hafriyat çalışması yapılan alan, birinin ahır, ikisinin tır garajı, ikisinin iş yeri, birinin ise sokaktan girişi bulunmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, "İkamete uygun olmadığı tespit edilen 33 adreste toplam 249 kişinin ikamet kaydının bulunduğu, bu kişilerden 155'inin 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Büyükçekmece'de seçmen kayıtlarının bulunduğu, 124'ünün oy kullandığı, 56'sının seçimler öncesinde Büyükçekmece'ye adres nakli yaptırdıkları, seçmen listelerinin kesinleşmesinin veya seçimlerin yapılmasının ardından eski adreslerine tekrar adres nakli yaptırdıkları, 56 kişiden 29'unun seçimlerde oy kullandığı anlaşılmıştır." bilgisi yer alıyor.

Veri girişi, adresler üzerinde değişiklik ve düzeltme yapma yetkisi ile görevinin Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait olduğu, gerçekte var olmayan, bina bulunmayan ya da ikamete elverişli yapı bulunmayan adreslere ilişkin numarataj işlemler bakımından belediye tarafından gerekli güncellemelerin yapılmadığı, bu nedenle adreslerin ikamet kaydı yapılabilir adresler olarak görüldüğü, bu adreslerin çoğuna sanık Samanlı tarafından ikamet kaydı yapıldığı ifade edilen iddianamede, 6 sanığın imar ve şehircilik müdürlüğünde görev yaptığı anlatılıyor.

İddianamede, adres taşıma işlemleri yapılan kişilerin bilgileri dışında adreslerinin taşındığı anlatılarak, sahte adres beyan formalarının sanık Mehmet Özgür Samanlı tarafından düzenlendiği ifade ediliyor. İddianamede, sanık Samanlı'nın eylemlerini Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve belediye başkan yardımcıları Ömer Kazancı, Adem Yazır, Nuraydın Sak, Başak Sancar, Mehmet Başaran'ın yönlendirmesiyle gerçekleştirdiği, 7 sanığın da kooperatifte çalıştıkları, bu kooperatifte çalışan bazı bilgi ve talepleri dışında kimlik bilgilerini aldıkları ve Samanlı'ya ilettikleri bildiriliyor.

İddianamede, kamu görevlisi olan sanıklar Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Nuraydın Sak, Adem Yazır, Başak Sancar, Mehmet Başaran, Erdem Sunaçoğlu, Argun Saygı, Şenay Güveç, Yonca Çebi, Sıtkı Bıçakçı, Ayşın Kuzucu ve Mehmet Özgür Samanlı ile kamu görevlisi olmayan sanıklar Ömer Çebi, Yusuf Akgün, Arif Akgün, Osman Doğan, Mecit Başalmaz, Talat Üstündağ ve Ayhan Ocakbaşı'nın "zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik" ve "seçme yeterliliği olmayanları seçmen kütüğüne kayıt ettirme", "seçmen listesini sahte olarak tanzim etme, bozma, çalma veya yok etme" suçlarından ayrı ayrı 4 yıldan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.