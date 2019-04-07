Büyükçekmece'de Sigara Makaron Operasyonu Kamerada
1 saat önce
Büyükçekmece'de sigara makaron operasyonu kamerada Operasyonda 5 milyon 280 bin adet boş makaron ele geçirildiİSTANBUL - Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonunda kaçak yollardan Türkiye'ye sokulan 5 milyon 280 bin adet boş makaron ele geçirildi Operasyonda 2 şahıs yakalanırken polis...
Büyükçekmece
'de sigara makaron operasyonu kamerada
Operasyonda 5 milyon 280 bin adet boş makaron ele geçirildi
İSTANBUL - Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonunda kaçak yollardan Türkiye
'ye sokulan 5 milyon 280 bin adet boş makaron ele geçirildi
Operasyonda 2 şahıs yakalanırken polis ekiplerinin arama anı kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamülü ve sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Büyükçekmece'de bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şahıs yakalanırken, aramalarda ise 26 bin 400 adet kutu içerisinde 5 milyon 280 bin adet boş makaron ele geçirdi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken polisin depoda yaptığı aramalar kameralara yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:43 Kaynak: İHA
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