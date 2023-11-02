 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayıp adamın cesedi, bazanın altında bulundu - Son Dakika

Kayıp adamın cesedi, bazanın altında bulundu

Son Güncelleme: 02.11.2023 13:39

İstanbul'da 3 haftadır yakınlarının haber alamadığı Fikret Aydın'ın cesedi, evindeki bazanın altında bulundu. Ekipler Aydın'ın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit ederken cesedin kokusunun yayılmaması için evdeki klimanın açık olduğu tespit edildi. Polis şimdi eve sık sık geldiği tespit edilen T.Y. isimli şahsı arıyor.

İstanbul Büyükçekmece'de 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Fikret Aydın, bir yakını tarafından bazanın altında ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Aydın'ın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit ederken cesedin kokusunun yayılmaması için evdeki klimanın açık olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili eve sık sık geldiği tespit edilen T.Y. isimli kişiyi aramaya başladı.

KOKUYU ENGELLEMEK İÇİN KLİMA AÇILMIŞ

29 Ekim Pazar günü Celaliye Mahallesi'nde 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Fikret Aydın'ı kontrol etmek için evine gelen yakını, evde kimsenin olmadığını ve klimanın açık olduğunu fark etti. Günler sonra tekrar Aydın'ın evine gelen yakını, daire içinde yoğun bir kokunun olduğunu fark etti.

Kendisinden 3 haftadır haber alınamayan adam evindeki bazanın altında ölü bulundu

3 HAFTADIR BAZANIN ALTINDAYMIŞ

Yatak odasına geldiği sırada, kokunun iyice arttığını fark eden şahıs, bazayı açtığında Aydın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Cesedin yaklaşık 3 haftadır orada olduğu ve çürümeye başladığı tespit edildi.

Kendisinden 3 haftadır haber alınamayan adam evindeki bazanın altında ölü bulundu

UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ VE MERMİ BULUNDU

Evde ayrıca uyuşturucu düzeneği, çok sayıda mermi ve bir adet boş kovan bulundu. Ekipler, Fikret Aydın'ın sıklıkla evine geldiği belirlenen T.Y. isimli kişiyi aramaya başladı.

Kaynak: DHA

Fikret Aydın, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp adamın cesedi, bazanın altında bulundu - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Başkan adaylarının en büyük kozu olacak
14:05 Dilan-Engin Polat çiftine yapılan operasyonun ardından araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor
13:51 Hamas, İsrail ordusu 53. Tabur Komutanı Yarbay Salman Habaka'yı öldürdü
13:42 İsrail ordusunda işler yolunda gitmiyor! Hamas'ın elindeki esir sayısı 242'ye yükseldi
13:37 Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı da gözaltında
13:39 Kayıp adamın cesedi, bazanın altında bulundu
13:28 Güzel fenomen, Cengiz Ünder'in yeni aşkı çıktı! İlk kez birlikte poz verdiler
13:23 İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu görevinden istifa etti
13:05 Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği fındık bahçesine gömdü! İşte mahkemedeki savunması
12:57 2024 yılının resmi tatil günleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2023 15:02:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kayıp adamın cesedi, bazanın altında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement