İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA, 1'İ AĞIR 9 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA, 1'İ AĞIR 9 YARALI

21.06.2022 00:05
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA, 1'İ AĞIR 9 YARALI

BÜYÜKÇEKMECE'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 14 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Sinanoba Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere götürüldü.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışma yaparken, kafenin güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli 14 kişi  gözaltına alındı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Büyükçekmece'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 9 yaralı Büyükçekmece'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 9 yaralı Son Dakika | Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı Son Dakika | Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA, 1'İ AĞIR 9 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA, 1'İ AĞIR 9 YARALI - Son Dakika
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