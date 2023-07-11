Büyükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

11.07.2023 05:16

BÜYÜKÇEKMECE'de kimliği belirsiz kişi yada kişiler 2 kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BÜYÜKÇEKMECE'de kimliği belirsiz kişi yada kişiler 2 kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Büyükçekmece, Pınartepe Mahallesi Sahil Yolu Caddesi üzerinde, saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki M.M. (19) ile ismi öğrenilemeyen bir kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu M. M.(19) ile ismi yanındaki arkadaşı kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede M. M.'nin (19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken yaralanan kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden M.M.'nin çok sayıda yakını olay yerine geldi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölen kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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