Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı (1)
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Büyükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı (1)

51 dakika önce

Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı.

Büyükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı (1), System.String[]
Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı.

Görüntü dökümü

Olay yeri


- İstanbul
Büyükçekmece, Mimarsinan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:24 Kaynak: DHA
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