Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı (1)
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Büyükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı (1)

6 dakika önce

Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı.

Büyükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı (1), System.String[]
Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı.


- İstanbul
Büyükçekmece, Mimarsinan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:32 Kaynak: DHA
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