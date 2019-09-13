Büyükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı (1)
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Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı.
Büyükçekmece Mimarsinan Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:32 Kaynak: DHA
Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı.
- İstanbul
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