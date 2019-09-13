Son Dakika Haberleri: (büyükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

(büyükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı

1 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki kişi cadde üzerinde karşılaştı.

(büyükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı, System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE'de, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki kişi cadde üzerinde karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmadan sonra belindeki silahı çıkaran Kadir K., Turgay Demir'i başından vurarak ağır yaraladı.
Olay, saat 14.40 sıralarında, Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen Turgay Demir ile Kadir K. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, belindeki silahı çeken Kadir K., Turgay Demir'in başına ateş etti. Demir, başından ağır yaralandı. Şüpheli Kadir K., kaçarak izini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Demir'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alarak delil incelemesi yaptı.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.


- İstanbul
Turgay Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 İngiliz turist Beyoğlu'nda kaldıkları apart otelin odasında ölü bulundu!
Mehmet Metiner'den Arınç'a 'Bülent Turan' tepkisi: Asıl siz haddinizi bileceksiniz Son dakika: Diyarbakır'da, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısında Kulp Belediye Başkanı gözaltında Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için duvara asılan ayakkabıyı almaya çalışan bir kişi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:25:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (büyükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]