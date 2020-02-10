Büyükçekmece'de silahlı saldırı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de silahlı saldırı

14 dakika önce

Büyükçekmece'de otomobilde başından silahla vurularak yaralanan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Büyükçekmece'de silahlı saldırı, System.String[]

Büyükçekmece'de otomobilde başından silahla vurularak yaralanan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çarmıklı Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 34 DN 6506 plakalı otomobildeki kişileri, silahla ateş ederek yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan İbrahim K'nin durumu ciddiyetini korurken, Ahmet K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin, zanlı ya da zanlıları arama çalışması sürüyor.

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:14 Kaynak: AA
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