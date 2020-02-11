Büyükçekmece'de silahlı saldırıda öldürülen kişinin cenazesi adli tıp'tan alındı - Son Dakika

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Büyükçekmece'de silahlı saldırıda öldürülen kişinin cenazesi adli tıp'tan alındı
6 saat önce
BÜYÜKÇEKMECE'de otomobilde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Kudeyitoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:45 Kaynak: DHA
BÜYÜKÇEKMECE'de otomobilde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Kudeyitoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kudeyitoğlu'nun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kilis'e götürüldü.
Büyükçekmece'de dün meydana gelen olayda park halindeki otomobilde oturan iki kişi, bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış, saldırıda Ahmet Kudeyitoğlu hayatını kaybederken, İbrahim Koyuncuoğlu ağır yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Kudeyitoğlu'nun cesedi otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan Kudeyitoğlu'nun cesedi yakınlarına teslim edildi. Kudeyitoğlu'nun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kilis'e götürüldü.
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