Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de sis etkili oldu
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Büyükçekmece'de sis etkili oldu

1 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde etkili olan sis trafikte görüş mesafesini düşürürken, ilçenin büyük kısmı sis altında kaldı.

Büyükçekmece'de sis etkili oldu, System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde etkili olan sis trafikte görüş mesafesini düşürürken, ilçenin büyük kısmı sis altında kaldı.

Büyükçekmece güne sisli hava ile başladı. Özellikle Büyükçekmece ve çevresinde etkisini gösteren sisli hava trafikte görüş mesafesini de düşürdü. Sis ilçenin büyük bir kısmını tamamen kapladı. Güneş doğuşunun ardından ısınan hava nedeniyle ilerleyen saatlerde sis etkisini kaybetti.

Büyükçekmece, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:38 Kaynak: DHA
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