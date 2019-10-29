Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de sis etkili oldu
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Büyükçekmece'de sis etkili oldu

1 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'DE SİS ETKİLİ OLDU (Havadan görüntülerle)Haber-Kamera Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ İSTANBUL,(DHA)Büyükçekmece'de sabah saatlerinde sis etkili oldu.

BÜYÜKÇEKMECE'DE SİS ETKİLİ OLDU (Havadan görüntülerle)

Haber-Kamera Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ İSTANBUL,(DHA)

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. İlçenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan sis havadan görüntülendi.

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Büyükçekmece ve çevresinde etkisini gösteren sisli hava trafikte görüş mesafesini de düşürdü. Sis ilçenin büyük bir kısmını tamamen kapladı. Sis altında kalan ilçe drone ile havadan da görüntülendi.

Güneş doğuşunun ardından ısınan hava ile birlikte sis etkisini kaybetti.

Büyükçekmece'de sis etkili oldu

Büyükçekmece, Sabah, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:12 Kaynak: DHA
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