Büyükçekmece'de sitede kadına darp iddiası - Son Dakika
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Büyükçekmece'de sitede kadına darp iddiası

18.05.2022 11:55

Büyükçekmece'de sitede kadına darp iddiası Büyükçekmece'de bir sitede yönetimden olduğu söylenen kişilerin, bir kadını aidat vermediği gerekçesiyle burnunu kırarak darp ettiği öne sürüldü Büyükçekmece'de bir sitede yönetimden olduğu söylenen kişilerin, bir kadını aidat vermediği...

Büyükçekmece'de sitede kadına darp iddiası

Büyükçekmece'de bir sitede yönetimden olduğu söylenen kişilerin, bir kadını aidat vermediği gerekçesiyle burnunu kırarak darp ettiği öne sürüldü

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir sitede yönetimden olduğu söylenen kişilerin, bir kadını aidat vermediği gerekçesiyle burnunu kırarak darp ettiği öne sürüldü.

Olay, geçtiğimiz ay Pınartepe Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yöneticiler tarafından aidat vermediği gerekçesiyle rahatsız edildiğini ileri süren Arzu Buğur'un burnu kırılırken, vücudunun çeşitli yerlerinden darp gördü. Defalarca kez konu ile ilgili şikayetçi olan Buğur, yönetici olduğunu söylediği şahsın son olaydan sonra serbest bırakıldığını ifade etti. Yönetimden olduğu söylenen kişilerin tehditler ve hakaretler savurduğu anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"Arabamızı çektirdiler, 75 yaşındaki babamı darp ettiler"

Korkudan evinden dışarı çıkamadığını ifade eden Buğur, "Biz iki yıl önce bu evi aldık. Taşındığımız günden bu yana hizmet alamadık. Defalarca yolumuz tanımadığımız insanlar tarafından kesildi. Konteynerdeki kişiler, burada hiçbir dairesi olmamalarına rağmen 'Biz yöneticiyiz, bize aidat vereceksiniz' diye tehdit mesajları ve videolarla bize ulaştılar. Biz ilk başta huzurumuz bozulmasın diye aidatları verdik. Daha sonra hizmetin olmadığını hiçbir çevre düzenlenmesini olmadığını görüp aidat vermeyi bıraktık. Kendileri bizim antenimizi kestiler, icra takibi başlattılar. Arabamızı çektirdiler. 75 yaşındaki babamı darp ettiler. Çocuğuma cinsel taciz hamlesinde bulunmuşlar. Adli pedagog tarafından ifadesi alındı. Şikayetlerimiz karakola yapıldı ve savcılığa iletildi. Takipsizlik kararı çıktı. 10-12 kere şikayetçi olduk" dedi.

"Korkudan sokağa çıkamıyoruz, çocuğum okula gidemiyor"

Yaşadığı darp olayı hakkında konuşan Arzu Buğur, "Ben arkadaşıma kahve içmeye gittim. Çocuğumu almak için merdivenlerden inerken, burada bu kişi tarafından cinsel istismara uğradım. Ardından arkadaşımla birlikte darp edildik. Belinde cop vardı ve elinde de tahta vardı. Bu insanlardan artık çok korkuyoruz ve sokağımıza çıkamıyoruz. Çocuğum okula gidemiyor biri ilköğretim diğeri lise öğrencisi iki çocuğum var. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Aracımızı icra takibi yapıp çektirdiler ve 37 bin liralık borca soktular. Bir anda ne olduğumuzu şaşırdık. Site yönetimi olduğunu iddia eden kişi, o adamı benim karşı daireme onu yerleştiriyor. Her dairenin anahtarı onlarda var. Şikayetçi oldum. Avukatım da var ve takipteyim. Kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

Şahsın hakaretler savurduğu anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan, site yönetiminden olduğu iddia edilen şahsın, Arzu Buğur'un evlerinin önüne gelerek hakaretler savurması sitenin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Buğur'a bağırarak sitenin etrafında yürüdüğü ve kendisine hakaret ettiği görüldü.

Büyükçekmece'de sitede kadına darp iddiası
Büyükçekmece'de sitede kadına darp iddiası
Büyükçekmece'de sitede kadına darp iddiası
Büyükçekmece'de sitede kadına darp iddiası

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BÜYÜKÇEKMECE'DE SİTEDE TACİZ VE DARP İDDİASI BÜYÜKÇEKMECE'DE SİTEDE TACİZ VE DARP İDDİASI Eski eşini darp ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi Eski eşini darp ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de sitede kadına darp iddiası - Son Dakika


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