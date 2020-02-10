Büyükçekmece'de sokak ortasında dehşet: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de sokak ortasında dehşet: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Büyükçekmece'de sokak ortasında dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

17 dakika önce

Büyükçekmece'de araç içinde iki kişinin vurulmasıyla ilgili olayın nedeni henüz ortaya çıkmazken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Büyükçekmece'de sokak ortasında dehşet: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Büyükçekmece'de araç içinde iki kişinin vurulmasıyla ilgili olayın nedeni henüz ortaya çıkmazken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 kişiyi arıyor.


Olay, Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi'nde yaşanmıştı. Ahmet K. ve İbrahim K. isimli iki kişi araç içinde oturuyordu. İddiaya göre, başka bir araçla gelen şüpheliler ikilinin bindiği araca bindi. Burada araç içinde konuştuktan sonra şüphelilerden biri yanındaki silahı çıkararak Ahmet K. ve İbrahim K.'ya kurşun yağdırdı. Şüpheliler olay yerinden geldikleri araçlarla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olay İbrahim K. ve Ahmet K. hastaneye kaldırıldı. Ahmet K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken İbrahim K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay yerine gelen ilçe ve şube olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Polis, kaçan şüphelileri ararken, silahlı saldırının yaşandığı araç ise otoparka çekildi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
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