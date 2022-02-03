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BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, BODRUM KATLARINI SU BASTI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, BODRUM KATLARINI SU BASTI

03.02.2022 15:29

BÜYÜKÇEKMECE'de, rögarın taşması nedeniyle 2 sokak göle dönerken, iki bodrum katını da su bastı.

BÜYÜKÇEKMECE'de, rögarın taşması nedeniyle 2 sokak göle dönerken, iki bodrum katını da su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul, yağışlı havanın etkisi altına girdi. Büyükçekmece'de gece saatlerinde etkili şekilde yağan yağmur, Dizdariye Mahallesi'ndeki rögarın taşmasına neden oldu. Mahallede bulunan 2 sokak adeta göle döndü. Sokakta bulunan bir işyeri ve 4 katlı apartmanın bodrumu su bastı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve İSKİ ekipleri geldi. Sokak araç ve yaya geçişlerine kapatılırken ekiplerin, su tahliye işlemleri devam ediyor.

50 BİN LİRAYA KADAR MAL TELEF OLDU

Depo olarak kullandığı bodrum katında su baskını nedeniyle 50 bin liralık malı zarar gören Halil Ocak, 'Dün gece 03.00'te rögarlardan su fışkırmaya başladı. Ben de sahura kalkmıştım. İSKİ'yi aradım. 'Notumuza aldık' diye mesaj geldi sadece. Ekipler geleli yarım saat oldu. Benim zararım var. Bodrum katında kumaşlarım vardı. Ben orayı depo olarak kullanıyorum. 50 bin liraya yakın mal telef oldu dedi.

HER TARAF SULAR ALTINDA KALDI

Su basan sokakta işyeri olan Yaşar Çelik, 'Sabah kalktık geldik, su yığılmış. Görevlilerin gelmesini bekledik. Allah'tan itfaiye geldi. Her tarafı su bastı. Yapacak bir şey yok. Bodrumu, her tarafı su bastı. Her taraf sular altında kaldı şeklinde konuştu.

BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, BODRUM KATLARINI SU BASTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, BODRUM KATLARINI SU BASTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, BODRUM KATLARINI SU BASTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, BODRUM KATLARINI SU BASTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, BODRUM KATLARINI SU BASTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, BODRUM KATLARINI SU BASTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, BODRUM KATLARINI SU BASTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, BODRUM KATLARINI SU BASTI

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Büyükçekmece, İtfaiye, Bodrum, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, BODRUM KATLARINI SU BASTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, BODRUM KATLARINI SU BASTI - Son Dakika
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