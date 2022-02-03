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Büyükçekmece'de sokakları su bastı, vatandaşlar İSKİ'ye tepki gösterdi - Son Dakika

Büyükçekmece'de sokakları su bastı, vatandaşlar İSKİ'ye tepki gösterdi

03.02.2022 11:23
Büyükçekmece'de sokakları su bastı, vatandaşlar İSKİ'ye tepki gösterdi

İstanbul Büyükçekmece'de sağanak yağış sonrası rögarların taşmasıyla 4 sokağa su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul Büyükçekmece'de sağanak yağış sonrası rögarların taşmasıyla 4 sokağa su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su basması sonucu isyan eden bir vatandaş gece 2 sıralarında durumu İSKİ'ye bildirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.

Dizdariye Mahallesi Pazar Caddesinde bulunan 4 sokakta birden kanalizasyon taştı. Taşkın sonucu sokaklar göle döndü. 2 araç yarıya kadar su altına kaldı. Vatandaşlar duvar üstünden tırmanarak evlerine gitmeye çalıştı. Taşkının gece saatlerinden itibaren başladığı ve durumun İSKİ'ye bildirildiği ancak ilgilenen kimsenin olmadığı iddia edildi. Konuyla ilgili konuşan bir vatandaş, "Gece sahura kalkmıştım, gece 2'den beri İSKİ'yi arıyorum. Gelip gidiyorlar sadece. Sadece film çeviriyorlar. Gece 2'den beri arıyorum. İlgilenen, yapan kimseyi göremedim. Ayıptır, günahtır. Masrafı kim karşılayacak" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de sokakları su bastı, vatandaşlar İSKİ'ye tepki gösterdi

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Büyükçekmece, İsyan, İSKİ, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de sokakları su bastı, vatandaşlar İSKİ'ye tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de sokakları su bastı, vatandaşlar İSKİ'ye tepki gösterdi - Son Dakika
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