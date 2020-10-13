Büyükçekmece'de su samuru görüntülendi - Son Dakika

Büyükçekmece'de su samuru görüntülendi

13.10.2020 11:45
Büyükçekmece'de su samuru görüntülendi, System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE'de ailesiyle yürüyen Yener Oğuz, Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntüledi.

BÜYÜKÇEKMECE'de ailesiyle yürüyen Yener Oğuz, Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntüledi. Oğuz, "Bu canlının koruma altına alınmasını rica ediyoruz. Çünkü ender rastlanan bir canlı" dedi.

Hafta sonu 2 çocuğu ve eşi ile yürüyüş yapmak için Büyükçekmece'ye gelen Yener Oğuz (32), Mimar Sinan Köprüsü'ne geldi. Köprüde yürüyen Oğuz, sudaki çamurlanmayı fark etti. Ailesini çağırıp beklemeye başlayan Oğuz, canlının su samuru olduğunu gördü. Sudan kafasını çıkaran su samurunu gören Oğuz, hayvanı saniye saniye cep telefonuna kaydetti.

"ŞAŞIRDIK"

Yener Oğuz, "Ailemle beraber Büyükçekmece'de bulunan tarihi Mimar Sinan Köprüsü'ne gidip dolaşıp, bir fotoğraf çekilelim dedik. Bir iki tur atıp yürüyüş yaptık. Sonra suda bir şey fark ettim. Balık sandım ilk önce. Kuyruğunu falan dışarıda hareket ettirince böyle yemleniyorlar. Biraz daha yaklaşınca balık olmadığını fark ettim. Daha dikkatli bakmaya başladım. Sonra su samuru olduğunu fark ettim. Orada büyük ihtimalle avlanıyordu. Alanı zaten çamur yapmıştı biraz. Biraz daha dikkatli bakmaya çalıştım. Su samuru olduğunu fark ettim. Şaşırdık. Bunu görüntülemek istedik" dedi.

"KORUMA ALTINA ALINMASINI İSTİYORUZ"Oğuz, "Eğer ki bu canlı yaşamını burada sürdürüyorsa, malum bir su sıkıntısı da var. Suların çekilmesi gibi bir olay söz konusu. Bu konuda yetkililerin bu canlıyı koruma altına almasını rica ediyoruz. Çünkü ender rastlanan bir canlı. Bana göre, doğadaki yeri çok önemli. Yetkililer bununla ilgilenip koruma altına alırlarsa seviniriz. Bu canlıları daha çok görmeyi isteriz. Çocuklarım çok sevindi. Çünkü, farklı bir şey, balık değil. Çok nadir, ender rastlanan bir canlı" şeklinde konuştu.

- İstanbul
Büyükçekmece'de su samuru görüntülendi
Büyükçekmece'de su samuru görüntülendi
Büyükçekmece'de su samuru görüntülendi
Büyükçekmece'de su samuru görüntülendi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de su samuru görüntülendi - Son Dakika

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