Büyükçekmece'de sulu kar yağışı başladı, aydınlatma direği yan yattı - Son Dakika

Büyükçekmece'de sulu kar yağışı başladı, aydınlatma direği yan yattı
27.01.2021 09:02
Büyükçekmece'de sulu kar yağışı başladı, aydınlatma direği yan yattı Şiddetli rüzgar E-5'te aydınlatma direğini yan yatırdı E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direğinin yan yatması tehlike oluştururken havanın soğumasıyla sulu kar yağışı görüldü.
Büyükçekmece'de sulu kar yağışı başladı, aydınlatma direği yan yattı
Şiddetli rüzgar E-5'te aydınlatma direğini yan yatırdı
İSTANBUL - E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direğinin yan yatması tehlike oluştururken havanın soğumasıyla sulu kar yağışı görüldü.
Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde birçok ilçede şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde sabah saatlerinde rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direği yan yattı. Yerinden kopmayan direk yol ve sürücüler için tehlike oluşturdu. Öte yandan havanın soğumasıyla yer yer yağmurla karışık kar yağışı da görüldü.
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