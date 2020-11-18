Son dakika haberi: Büyükçekmece'de takla atan otomobilden 2 çocuk yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Son dakika haberi: Büyükçekmece'de takla atan otomobilden 2 çocuk yara almadan kurtuldu
18.11.2020 17:30
Son dakika gelişmesine göre 100 Karayolu'nda yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken 2 çocuk yara almadan kurtuldu.
BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu
'nda yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken 2 çocuk yara almadan kurtuldu.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece D-100 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybettiği 34 TH 0535 plakalı otomobil, takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 ÇOCUK TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN ÇIKTIKazada yaralanan 2 kadın, 1 erkek ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, takla atan otomobilin içindeki iki çocuk kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu. Kazayı duyan ailenin yakınları olay yerine gelerek çocukları aldı. Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.
- İstanbul
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