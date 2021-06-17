İSTANBUL ? BÜYÜKÇEKMECE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE, D-100 Karayolu'nda iki otomobilin çarpıştı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Büyükçekmece D-100 Karayolu TÜYAP mevkii Ankara istikametinde giden 34 ZL 3251 plakalı otomobille 34 BFY 399 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Otomobillerden biri takla atarken, kadın sürücünün kullandığı otomobil de yolun dışına savruldu. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralanırken, olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.