Büyükçekmece'de "Tarım Yılı" eğitim programı başlıyor - Son Dakika
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Büyükçekmece'de "Tarım Yılı" eğitim programı başlıyor

6 saat önce

2020 yılını "Tarım Yılı" ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelindeki tarıma elverişli arazilerde bilimsel yöntemlerle tarım yapılabilmesi için çalışmalara başladı.

Büyükçekmece'de

2020 yılını "Tarım Yılı" ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelindeki tarıma elverişli arazilerde bilimsel yöntemlerle tarım yapılabilmesi için çalışmalara başladı.


Tarım Yılı kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Büyükçekmece Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi işbirliğiyle kurulan "Tarım Akademisi" eğitim programlarına başlıyor. Geçimini tarımdan sağlamak isteyen Büyükçekmeceliler "Organik Tıbbi" ve "Üniversite Sertifikalı Aromatik Bitki" yetiştiriciliği konularında ücretsiz eğitim alabilecekler.


Dersler uygulamalı olacak


Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Canan Sağlam ve Prof. Dr. Levent Arın tarafından vatandaşlara lavanta, adaçayı, kekik, biberiye, safran, çörekotu ve nane ekimleri dersleri uygulamalı olarak anlatılacak. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi ve Büyükçekmece Hizmet Binası'nda 5 hafta süren eğitimin sonunda vatandaşlar sertifika almaya hak kazanacak. - İSTANBUL

Namık Kemal Üniversitesi, Büyükçekmece, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
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