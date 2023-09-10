Taş kavgasında bir çocuk bıçaklandı! Şüphelinin yabancı uyruklu olduğu iddiası yalanlandı - Son Dakika

Taş kavgasında bir çocuk bıçaklandı! Şüphelinin yabancı uyruklu olduğu iddiası yalanlandı

Son Güncelleme: 10.09.2023 09:32

Büyükçekmece'de taş atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 13 yaşındaki bir çocuk, 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu bıçakla yaraladı. İstanbul Valiliği, sosyal medya mecralarında manipüle edilerek yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

İstanbul Büyükçekmece'de taş atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 13 yaşındaki bir çocuk, 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu bıçakla yaraladı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kamuoyunun sosyal medya mecralarında yayınlanan ve manipüle edilerek yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olması gerekmektedir" denildi.

BIÇAKLA YARALADI

Büyükçekmece'de 3 Eylül'de meydana gelen olayda, 13 yaşındaki E.C.Y., 12 yaşındaki yabancı uyruklu M.K. taş atma nedeniyle tartıştı. E.C.Y., yanında taşıdığı çakı ile M.K.'ya saldırdı. Olayda M.K. hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. M.K. tedavisinin ardından taburcu edilirken E.C.Y. ise gözaltına alındı.

VALİLİK İDDİALARI YALANLADI

Şüpheli çocuğun emniyetteki işlemleri sürerken İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Büyükçekmece ilçesi Ulus Mahallesi'nde 3 Eylül 2023 tarihinde 2 çocuk arasında yaşanan bıçaklama olayıyla sosyal medya mecralarında '11 yaşındaki çocuğun, yabancı uyruklu tarafından defalarca bıçaklandığı' şeklinde paylaşım yapıldığı belirtilerek;

"Çarpıtılarak paylaşımı yapılan olayla ilgili yapılan çalışma sonucunda, olayda 2011 yılı doğumlu yabancı uyruklu M.K. isimli çocuğun, yine aynı mahallede yaşayan 2010 yılı doğumlu E.C.Y. isimli çocuk tarafından bıçaklandığı anlaşılmıştır. Tartışmanın taş atma meselesinden yaşandığı ve E.C.Y'nin tartışma sonrasında yabancı uyruklu M.K.'yı yanında taşıdığı bıçakla yaraladığı tespit edilmiştir. Olayın ardından E.C.Y. kullanmış olduğu suç aleti bıçakla beraber yakalanarak gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli süreç devam etmektedir. Kamuoyunun, özellikle sosyal medya mecralarında yayınlanan ve manipüle edilerek yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

13 yaşındaki çocuk, arkadaşını böyle bıçakladı! Valilik 'yabancı uyruklu' iddiasını yalanladı
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taş kavgasında bir çocuk bıçaklandı! Şüphelinin yabancı uyruklu olduğu iddiası yalanlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taş kavgasında bir çocuk bıçaklandı! Şüphelinin yabancı uyruklu olduğu iddiası yalanlandı - Son Dakika
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