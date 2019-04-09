Büyükçekmece'de 'taşıma seçmen' iddiasıyla operasyon
32 dakika önce
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine operasyon başlatıldı.
İstanbul
'un Büyükçekmece
ilçesinde seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine operasyon başlatıldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:44
İşte YSK'nın İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verdiği 51 Sandık
Son Dakika! AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı
İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar