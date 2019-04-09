Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de 'taşıma seçmen' iddiasıyla operasyon

Büyükçekmece'de 'taşıma seçmen' iddiasıyla operasyon

32 dakika önce

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine operasyon başlatıldı.

Büyükçekmece'de 'taşıma seçmen' iddiasıyla operasyon, System.String[]
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine operasyon başlatıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:44 

İstanbul, Büyükçekmece, Ekonomi
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