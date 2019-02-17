Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de "Tehlikeli Atık" Şüphesi

Büyükçekmece'de "Tehlikeli Atık" Şüphesi

6 dakika önce

Büyükçekmece'de çuvallarla boş araziye bırakılan izinsiz atıkların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Büyükçekmece'de
Büyükçekmece'de çuvallarla boş araziye bırakılan izinsiz atıkların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

19 Mayıs Mahallesi'nde yol kenarındaki boş araziye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, yaklaşık 60 çuval atık bırakıldı.

Bölgede görev yapan belediye personelinin ne olduğu anlaşılamayan atıkları fark etmesi üzerine, güvenlik önlemi alınarak, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İSTAÇ ve polis ekipleri çağrıldı.

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye gelen AFAD ekipleri, atıkları inceleyerek, numune aldı. İnceleme sonrası, belediye ekipleri de atıkları kaldırmak için çalışma başlattı.

Atıkları bölgeye bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:07 Kaynak: AA

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