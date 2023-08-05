Büyükçekmece'de Tekneden Atlayan Çift Kayboldu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Tekneden Atlayan Çift Kayboldu

06.08.2023 11:15

Büyükçekmece'de tekneden atlayarak yüzmeye başlayan çift, dalgaların etkisiyle kayboldu. Baba Mustafa Altunok kurtarıldı, anne ve Melek Altunok için arama çalışmaları sürüyor. Olayın olduğu sırada sörf yapan bir kişi, denize giren bir kadının kaybolduğunu bildirdi.

İstanbul Büyükçekmece'de tekneden atlayarak yüzmeye başlayan çift, dalgaların etkisi ile bir süre sonra denizde kayboldu. Teknede bulunan kızlarının ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında baba Mustafa Altunok bulunarak kurtarıldı, anne ve Melek Altunok için arama çalışmaları sürüyor.

AKINTIYA KAPILAN TEKNEYE YÜZEREK ULAŞMAYA ÇALIŞTILAR

Olay, saat 17.00 sıralarında Sinanoba Mahallesi, Baba Burnu Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Altunok ve Melek Altunok, kızları ile birlikte sahilden tekne ile açıldı. Bir süre sonra Mustafa Altunok ve Melek Altunok, demir atmadan tekneden atlayarak yüzmeye başladı. Tekne akıntıya kapılarak hareket ederken, anne ve baba yüzerek tekneye ulaşmaya çalıştı. Bu sırada teknedeki kızları ise sahil güvenliği arayarak yardım istedi.

Denize açılan ailenin tekne keyfi kabusa döndü! Baba kurtarıldı, anne aranıyor

BABA KURTARILDI, ANNE ARANIYOR

Yorulan çift sırt üstü yatarak ekipleri beklemeye başladı. Olay yerine kurtarma tekneleri ile gelen sahil güvenlik ekipleri, sırt üstü duran baba Mustafa Altunok'u bularak kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa Altunok'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akıntıya kapılarak kaybolan anne Melek Altunok için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Denize açılan ailenin tekne keyfi kabusa döndü! Baba kurtarıldı, anne aranıyor

"BURALARDA AÇILMAK RİSKLİ"

Olayın olduğu sırada sörf yapan Ziyver Yüksel, "Sörf ile açılmıştım, rüzgardan dolayı geri gelmekte zorlandım. Gelen geçen botlardan yardım istiyordum. Gelen botlardan biri, bir kadının kaybolduğunu ve aradıklarını söylediler. Ben onlarla konuşurken birini kurtarmışlar. Sahil güvenliğe de haber verdiler. Sahil güvenliği de açıklarda gördük. Son aldığımız bilgiye göre, bir aileymiş galiba. Denize giren bir kadının kaybolduğunu öğrendik" şeklinde konuştu. Ziyver Yüksel, "Bundan 3-4 yıl önce 2 kişi pedallı botlarla kaybolmuşlardı. Mudanya'da bulunmuşlardı. Bu bakımdan buralarda açılmak riskli" dedi.

Denize açılan ailenin tekne keyfi kabusa döndü! Baba kurtarıldı, anne aranıyor
Denize açılan ailenin tekne keyfi kabusa döndü! Baba kurtarıldı, anne aranıyor
Kaynak: DHA
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Mustafa Altunok, Baba, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Büyükçekmece'de Tekneden Atlayan Çift Kayboldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Tekneden Atlayan Çift Kayboldu - Son Dakika
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